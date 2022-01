#Calendrier 📆 / On connait le programme de 🌈 Julian Alaphilippe (DQT)

▫ 🇫🇷 Provence

▫ 🇫🇷 Drome/Ardèche

▫ 🇮🇹 Strade Bianche

▫ 🇮🇹 Tirreno

▫ 🇮🇹 Milan San Remo

▫ 🇪🇸 Pays basque

▫ 🇳🇱 Amstel Gold Race

▫ 🇧🇪 Flèche wallonne

▫ 🇧🇪 LBL

▫ ⛰ Stages

▫ 🇫🇷 Dauphiné

▫ 🇫🇷 TDF



Des victoires sur le Tour de France et le triplé en Australie...



Check out what our riders had to say about their goals and expectations for this season at the Quick-Step Alpha Vinyl Media Day, which took place Monday afternoon in sunny Calpe: https://t.co/9rGLQcEtBK

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/kXxNzEO5nw

Tout pour Liège-Bastogne-Liège. Toujours en quête de son premier succès sur cette course "qui (lui) correspond pourtant le plus", à l'entendre, Julian Alaphilippe (29 ans), lui qui affiche déjà Milan - San Remo à son CV. Le champion du monde articulera donc essentiellement son calendrier autour de cette première victoire sur "Liège", qu'il espère tant (il pensait s'être imposé en 2020 avant d'être déclassé). Le coureur français de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, où il disputera sa neuvième saison, aen marge de la présentation de la formation belge, actuellement en stage de préparation en Espagne. Et s'il participera une nouvelle fois à La Flèche wallonne, qu'il a déjà remportée trois fois,« C'est un programme un peu plus traditionnel que ces dernières années. Le but est d'arriver plus frais au départ de mes grands objectifs (...) C'est trop difficile d'être à cent pour cent à la fois sur le Tour des Flandres et sur Liège-Bastogne-Liège. Mais je reviendrai sur les classiques flandriennes, c'est sûr. J'ai pris trop de plaisir à faire ces courses-là. Ça ne sera juste pas pour cette année », a révélé lundi Alaphilippe, qui ne s'alignera pas non plus au départ de Paris-Nice mais tentera de remporter de nouveau les Strade Bianche ainsi que Milan-San Remo.("il n'était pas question que je rate le Tour avec ce maillot") et de lui faire honneur. "L'objectif sera de chercher des victoires d'étapes car on n'a pas l'équipe pour faire le général. Si je me retrouve dans une position où je suis bien, je donnerai le maximum, comme en 2019, mais je veux surtout essayer de lever les bras. Le faire en 2021 avec le maillot de champion du monde, c'était assez spécial". Evidemment, "Alafpolak" ne manquera pas le rendez-vous qu'il attend le plus chaque année : les Mondiaux. Cette saison, ils se dérouleront en Australie, et"On m'a beaucoup parlé du parcours avec cette bosse à la fin, mais franchement, si ça avait été tout plat, j'aurais eu la même envie d'y être pour rendre aux mecs de l'équipe de France tout ce qu'ils m'ont apporté ces deux dernières années". Si c'est le cas, le leader du Wolfpack en sortira encore grandi.Le Tour de La Provence (10 au 13 février)Les Boucles Drôme-Ardèche (26 et 27 février)Les Strade Bianche (5 mars)Tirreno-Adriatico (7 au 13 mars)Milan-San Remo (19 mars)Le Tour du Pays basque (4 au 9 avril)La Flèche wallonne (20 avril)Liège-Bastogne-Liège (24 avril)Critérium du Dauphiné (6 au 12 juin)Championnats de France (course en ligne le 26 juin)Le Tour de France (1er au 24 juillet)Championnats du monde (course en ligne le 25 septembre)