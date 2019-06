Alaphilippe, la passe de dix

Il n'est clairement pas dans un pic de forme, mais ça ne l'empêche pas de lever les bras... Pour ceux qui en doutaient, Julian Alaphilippe a prouvé ce vendredi, à l'occasion de la 6e étape du Critérium du Dauphiné, tracée entre Saint-Vulbas Plaine de l'Ain et Saint-Michel-de-Maurienne, qu'il peut aussi devancer la concurrence sans nécessairement s'appuyer sur des jambes de feu. Car le coureur de la Deceuninck-Quick Step a tiré la langue en cette fin de semaine, lui qui n'a pourtant pas hésité à se faire la malle avec deux autres comparses pour aller au devant, seuls, d'un parcours long de 229 km.

Avec Gregor Mühlberger et Alessandro De Marchi, la victoire s'est rapidement dessinée, tant le peloton a laissé à ces trois hommes une vraie marge de manoeuvre, l'écart se portant même à près de 13 minutes à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Une aubaine pour les trois courageux, pas forcément espérée par le Français notamment, qui avait vraisemblablement décidé de sortir pour emmagasiner des points dans la course au classement du meilleur grimpeur, huit cols et côtes étant répertoriés sur le tracé. Le boulot a été fait, puisque le maillot à pois a été endossé par Alaphilippe une fois la ligne d'arrivée franchie. Le plus dur, pour lui, a finalement été d'aller chercher la victoire d'étape, ce alors qu'en terme de talent pur, personne ne donnait cher de la peau des deux coureurs l'accompagnant. Mais si Alessandro De Marchi, déjà échappé pendant 180 km la veille, a fini par céder dans le col de Beaune, à environ 7 kilomètres de l'arrivée, le Tricolore n'a jamais réussi à se défaire de son rival autrichien, et a aussi affiché une vraie nervosité dans le final.

Mühlberger, comme De Marchi, a plusieurs fois attaqué l'un des leaders de la Deceuninck-Quick Step, contraint à chaque fois de faire l'effort pour combler l'écart, eu égard à la crainte qu'il suscitait chez ses deux compagnons d'échappée. Fatigué de boucher les trous, sentant peut-être aussi le succès lui échapper, Julian Alaphilippe a véritablement souffert dans le final, à l'image d'un sprint qu'il gagne à la photo-finish, d'un boyau, après avoir éprouvé les pires difficultés à remonter le coureur de la Bora-Hansgrohe, a priori bien moins puissant que lui. L'histoire s'est bien terminée pour le numéro 1 mondial, crédité au passage d'une dixième victoire cette saison, après avoir notamment glané Milan-San Remo, la Flèche Wallonne ou les Strade Bianche, sans oublier ses succès sur Tirreno-Adriatico, le Tour de San Juan, le Tour de Colombie et le Tour du Pays-Basque. C'est bien simple, en 2019, le coureur de 27 ans a remporté au moins une victoire sur chacune des courses à étapes auxquelles il a participé. Alors, rendez-vous sur le Tour de France en juillet prochain ?