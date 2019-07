Alaphilippe au départ de San Sesbastian

Il devait initialement observer un long repos et reprendre le 29 août, après un Tour de France épuisant marqué par 14 jours en jaune et une cinquième place finale, Julian Alaphilippe sera finalement au départ de la Clasica San Sebastian prévue dès samedi. C'est ce qu'a annoncé son équipe mercredi (Deceuninck-Quick-Step), alors qu'Alaphilippe avait remporté la course basque l'an passé. Pour défendre son titre, il sera épaulé par l'Espagnol Enric Mas et le Belge Dries Devenyns. Dimanche, le coureur tricolore disputera par ailleurs le Critérium d'Aix-en-Provence.