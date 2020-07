AG2R-La Mondiale : Un nouveau partenaire a signé pour 2021

Échangeons nos logos puisque nous partageons les mêmes valeurs.

Aux côtés de notre partenaire @AG2RLAMONDIALE, nous sommes fiers d’accueillir @CitroenFrance pour devenir #AG2RCITROENTEAM dès 2021. Ensemble, nous écrirons un nouveau chapitre de l’histoire de l’équipe. pic.twitter.com/R2LFenesVr



— AG2RLM Pro Cycling Team (@AG2RLMCyclisme) July 30, 2020

Une conférence de presse prévue avant le départ du Tour de France

L’équipe AG2R-La Mondiale va changer d’identité dès le début de la saison 2021. En effet, l’équipe basée à La Motte-Servolex a confirmé via un communiqué l’arrivée du constructeur automobile français Citroën au sein de ses partenaires la saison prochaine. En conséquence, le nom de l’équipe cycliste baptisée AG2R-La Mondiale depuis 2008 sera connue dès 2021 comme étant l’équipe AG2R-Citroën. « L'équipe cycliste et son partenaire titre AG2R-La Mondiale sont ravis d'accueillir Citroën, marque iconique de l'automobile mondiale et appartenant à la culture populaire française (Pop Culture), en tant que sponsor co-partenaire », annonce l’équipe dans son communiqué.Si aucune des deux parties n’est entrée dans le détail de l’accord les liant, elles ont toutefois donné rendez-vous. En effet, une conférence de presse sera organisée à Nice le 28 août prochain, soit à la veille du Grand Départ du Tour de France 2019 dans la cité azuréenne. « Vincent Lavenu, les coureurs et les membres de l'encadrement, accompagnés de leurs deux partenaires titres, partagent des valeurs communes telles que l'exemplarité, l'humain, l'audace et la performance, ajoute l’équipe savoyarde dans son communiqué. Ensemble, ils écriront un nouveau chapitre de l'histoire de l'équipe. » Alors que le groupe pétrolier Total s’est récemment engagé dans le cyclisme, une autre marque française d’envergure a décidé d’utiliser le cyclisme comme support de communication.