AG2R-La Mondiale: Six semaines d'absence pour Latour

Alors qu'il devait prendre ce dimanche le départ de l'UAE Tour, Pierre Latour a chuté à l'entraînement et souffre d'une fracture du poignet gauche. Le coureur de la formation AG2R-La Mondiale sera absent au moins six semaines, selon le Dauphiné, et va devoir modifier son programme de course. Un coup dur pour le meilleur jeune du Tour de France 2018.

Engagé sur le UAE Tour, @p_latour a chuté ce matin à l’entraînement. Il souffre d’une fracture du poignet gauche. Il est remplacé par @AurelienParetP. @p_latour crashed this morning in training. He suffered from a fracture of his left wrist.#allezALM pic.twitter.com/Z4pzJAdrBW — AG2RLM Pro Cycling Team (@AG2RLMCyclisme) 22 février 2019