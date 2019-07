AG2R-La Mondiale: Six coureurs prolongent, dont Gallopin

A l'occasion de la première journée d'un Tour de France pour le moment décevant pour l'équipe AG2R-La Mondiale, Vincent Lavenu a annoncé la prolongation de contrat de six coureurs de son effectif.

Tony Gallopin s'est ainsi engagé avec la formation savoyarde jusqu'en 2021, tout comme Alexis Gougeard, Clément Venturini, François Bidard et Julien Duval.

Le rouleur belge Stijn Vanderbergh (35 ans) a lui resigné pour une saison supplémentaire, jusqu'en 2020.

@VincentLavenu73 a le plaisir d'annoncer les prolongations des coureurs suivants



