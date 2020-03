AG2R La Mondiale : L'équipe n'ira pas sur les courses italiennes

Suite à l’annulation des Strade Bianche, la direction générale de l’équipe a décidé de ne pas participer non plus aux courses organisées en Italie (Tirreno-Adriatico, Milan-San Remo) par mesure de précaution pour la santé de nos coureurs et des membres de l’encadrement. pic.twitter.com/HV2cLrbAAM

Romain Bardet va-t-il participer à Paris-Nice ? C'est une solution envisageable pour le leader d'AG2R La Mondiale.. Face aux risques liés au coronavirus, la formation tricolore ne souhaite pas prendre le moindre risque et préfère déclarer forfait pour Tirreno-Adriatico (du 11 au 17 mars) et Milan-San Remo (21 mars) si elles venaient à être maintenues. « Nous suivons avec attention la crise du coronavirus. En tant que chef d'entreprise, je ne peux pas engager la santé et l'intégrité de notre personnel alors que la situation sanitaire est instable en Italie.» a annoncé Vincent Lavenu à l'AFP quelques minutes seulement après l'annulation des Strade Bianche. Un changement de calendrier qui permettrait au leader de l'équipe Romain Bardet de disputer Paris-Nice plutôt que l'épreuve par étapes italienne alors que plusieurs équipes ont déjà annoncé leur non-participation à la « Course au soleil. »