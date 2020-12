AG2R-La Mondiale : L'équipe nie tout contact avec Gianni Moscon

L’équipe AG2R-La Mondiale va entrer dans une nouvelle ère en 2021. Avec l’arrivée du constructeur automobile Citroën comme co-partenaire-titre, la formation dirigée par Vincent Lavenu a remodelé en profondeur son effectif avec les arrivées de Greg Van Avermaet, Lilian Calmejane, Bob Jungels ou encore Ben O’Connor. Ces recrues viendront pallier les départs de Romain Bardet, Pierre Latour, Alexis Vuillermoz ou encore Silvan Dillier. Mais, selon une information relayée par le journaliste de la chaîne publique italienne Rai, un nom aurait été considéré par les dirigeants de l’équipe qui prendra le nom AG2R-Citroën dès le début de la saison 2021, celui du sulfureux Gianni Moscon, qui serait en rupture de ban avec son équipe actuelle, Ineos Grenadiers, avec laquelle son contrat est encore valide pour l’ensemble de la saison prochaine. Une rumeur qui n’a pas tardé à traverser les Alpes et à provoquer une réaction vive de la formation basée à Chambéry.

AG2R-La Mondiale nie fermement un intérêt pour Moscon

Sortant de deux saisons sans victoire et ayant fait parler de lui pour plusieurs gestes discutables, Gianni Moscon pourrait être poussé vers la sortie par Dave Brailsford et Rod Ellingworth, de retour au sein de l’encadrement de l’équipe Ineos Grenadiers après son départ de la formation Bahrain-McLaren. Rien que cette saison, l’Italien a été disqualifié lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne pour avoir jeté son vélo sur un autre coureur. Mais, cette rumeur lancée par Beppe Conti a été balayée par les dirigeants de l’équipe AG2R-La Mondiale. « Contrairement à des informations relayées par plusieurs médias, l’équipe AG2R-La Mondiale n’a jamais été en contact avec Gianni Moscon, assure un porte-parole de la formation savoyarde dans un communiqué. Comme nous l’avons indiqué il y a plusieurs semaines, notre recrutement pour la saison 2021 est déjà bouclé. » Une dénégation qui va dans le sens des récentes déclarations de Gianni Moscon, qui compte retrouver son meilleur niveau avec Ineos Grenadiers.