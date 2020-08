AG2R-La Mondiale : Le départ de Bardet vers Sunweb bientôt officialisé

2021 sera bien une année de changement pour l’équipe AG2R-La Mondiale. En plus de l’arrivée du constructeur automobile Citroën comme co-sponsor, la formation dirigée par Vincent Lavenu va bien voir son effectif chamboulé... voire même décapité. En effet, alors que le départ de Pierre Latour vers Total Direct Energie, avec Lilian Calmejane qui devrait faire le chemin inverse, est une chose désormais acquise, celui de Romain Bardet n’est plus qu’une question de temps. Selon une information du quotidien local Le Dauphiné Libéré, le natif de Brioude a confirmé ses envies d’ailleurs et l’officialisation de son arrivée au sein de la formation allemande Sunweb n’est plus qu’une question de temps. Le départ de deux coureurs aux qualités leur permettant de briller sur les Grands Tours laisse entendre un changement d’ambition de la part de l’équipe qui sera connue sous le nom AG2R-Citroën.

Van Avermaet « sans options » chez CCC, Jungels pas retenu par Lefévère

Après les signatures confirmées de Stan Dewulf et de Gijs van Hoecke, la formation savoyarde devrait avoir encore plus un accent de classiques la saison prochaine. En effet, Greg van Avermaet va rejoindre son compatriote Oliver Naesen. « J’ai donné à mon agent la permission de regarder vers d’autres équipes. Je n’ai désormais plus d’options dans cette équipe, a récemment confié au sujet de l'équipe CCC le champion olympique en titre à la chaîne belge Sporza. A l’heure actuelle, il semble que cette équipe ne va pas pouvoir survivre. Jim Ochowitz continue de chercher mais je ne peux plus attendre. » Une urgence à laquelle Vincent Lavenu semble bien avoir répondu. Un autre coureur de premier plan devrait rejoindre l’équipe AG2R-Citroën en 2021 en la personne de Bob Jungels. L’arrivée du champion du Luxembourg n’est, là aussi, qu’une question de temps alors que le coureur actuellement chez Deceuninck-Quick Step ne sera pas retenu par Patrick Lefévère, ce dernier ne souhaitant pas alimenter une surenchère salariale, et était une priorité pour les dirigeants de l’équipe savoyarde.