AG2R-La Mondiale : Latour et Bardet vers Total Direct Energie ?

Et si l’intersaison 2020-21 marquait la fin d’une époque pour AG2R-La Mondiale ? L’équipe française s’est appuyée sur ses deux leaders Romain Bardet et Pierre Latour pour les courses à étapes ces dernières saisons, mais les deux coureurs français arrivent en fin de contrat et n’ont toujours pas prolongé avec la formation de Vincent Lavenu. Selon les informations du Dauphiné, le départ de Pierre Latour est quasiment acquis, alors que celui de Romain Bardet est fortement envisageable. En effet, le quotidien régional révèle que Latour (26 ans) devrait s’engager avec Total Direct Energie. « Je suis en discussion avec plusieurs équipes et Total-Direct Energie est une piste parmi d’autres, tout comme AG2R La Mondiale. Il n’y a rien de fait mais je pense que j’aurai choisi avant le départ du Tour de France (le 29 août, ndlr) si je reste ou si je pars », explique Latour. Alors que le mercato cycliste ouvrira officiellement le 1er août, Jean-René Bernaudeau, le patron de Total Direct Energie, ne cache pas son intérêt non plus : « Nous recherchons des coureurs pour briller en montagne et Pierre en fait partie. Tout comme Romain Bardet ».

Bardet et Latour ont déçu en 2019

Bardet (29 ans), le leader d’AG2R-La Mondiale depuis de nombreuses années, est également courtisé par des équipes étrangères, et notamment Sunweb, en grand manque de leader pour les Grands Tours. Le natif de Brioude, qui reste sur un Tour de France décevant (15eme au classement général mais meilleur grimpeur) et le natif de Romans-sur-Isère, qui reste sur une saison 2019 compliquée en raison d’une fracture de la main gauche, quitteront-ils le nid cet hiver ? Il y a de grandes chances, et cela serait assurément un virage dans l’histoire d’AG2R-La Mondiale, qui pourrait alors privilégier les classiques aux courses à étapes, avec notamment Oliver Naesen et Benoît Cosnefroy.