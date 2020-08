AG2R-La Mondiale : Cette fois c'est sûr, Bardet s'en va

We're delighted to announce @romainbardet will join our team in 2021!

AG2R recrute chez CCC

Changement d’ère pour Romain Bardet ! En 2021, pour la première fois de sa carrière, le cycliste français portera le maillot d’une équipe étrangère. A 30 ans (il les fêtera en novembre), le leader incontestable d’AG2R-La Mondiale, où il a passé neuf saisons, va franchir le pas en signant pour deux ans chez Sunweb. Les rumeurs l’annonçaient depuis plusieurs jours déjà, mais la nouvelle a été officialisée ce lundi par l’équipe allemande, dont il sera le nouveau leader. « Je suis très heureux d’avoir signé pour Sunweb. En considérant les options qui s’offraient à moi, c’était vraiment important de trouver une équipe qui travaille progressivement, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies dans les équipements et les autres domaines. Je voulais aussi une équipe avec une vision claire de notre sport et qui fait partie du MPCC (Mouvement pour un cyclisme crédible, ndlr). Avec Sunweb, j’ai l’opportunité de débuter sans attentes spécifiques et une course spéciale à viser.Cette opportunité arrive au bon moment dans ma carrière et je suis très motivé à l’idée de commencer à travailler avec l’équipe et son groupe de coureurs très prometteurs. Je veux remercier mon équipe actuelle, AG2R-La Mondiale, qui m’a aidé à me développer jusqu’à maintenant. Mon parcours avec eux aura toujours une place spéciale dans ma mémoire », a réagi le coureur français sur le site de sa future équipe.« Romain est un grand coureur qui nous apporte beaucoup de possibilités, des qualités polyvalentes et un palmarès très respectable. Il est une grande addition pour l’équipe pour de multiples courses. Avec lui, on renforce nos options et nos tactiques et nous aurons différents scénarios pour les arrivées », s’est réjoui de son côté Iwan Spekenbrink, le directeur général de l’équipe Sunweb. En attendant, Romain Bardet va tenter de briller une dernière fois sous le maillot d’AG2R-La Mondiale lors du prochain Tour de France, où il est déjà monté sur le podium en 2016 et 2017., qui arriveront en provenance de l’équipe CCC (qui recherche toujours un sponsor pour 2021) et qui ont signé pour trois saisons. « Je suis heureux et motivé d’entamer une nouvelle aventure. Je viens de passer dix belles années dans les structures de Jim Ochowicz et je me lance dans un nouveau challenge. Je suis content de la confiance démontrée par Vincent Lavenu et j’ai l’intention de donner le meilleur et d’obtenir de grands résultats. La perspective de travailler avec mon ami Oliver Naesen, avec pour but de gagner des classiques, est particulièrement excitante. Mon but est toujours le même : remporter des courses comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, des étapes du Tour de France ou porter le maillot jaune le plus longtemps possible », a déclaré le champion olympique sur le site de sa future équipe. Désormais certain de son avenir, le Belge va pouvoir se concentrer sur les classiques de fin de saison, mais aussi le Tour de France, où il espère bien remporter une étape.