AG2R-La Mondiale : Calmejane signe un an

Après sept ans au sein de la structure Vendée U – Total Direct Energie, Lilian Calmejane va faire le grand saut. La saison prochaine, le coureur de 27 ans ne portera plus les couleurs de l’équipe de Jean-René Bernaudeau, mais celles de l'équipe de Vincent Lavenu, AG2R Citroën Team (le nouveau nom d’AG2R-La Mondiale la saison prochaine). Le vainqueur d’une étape de la Vuelta 2016 et du Tour de France 2017 a signé pour un an. « J’ai une histoire très forte avec Vendée U puis l’équipe de Jean-René Bernaudeau, ils m’ont permis de passer professionnel et je ne peux pas l’oublier. Malgré tout, après cinq années dans la même équipe, j’ai ressenti le besoin d’un nouveau challenge. Découvrir de nouveaux coéquipiers, un nouveau matériel, de nouvelles courses et gagner ma place au sein d’un effectif aussi. Je suis vraiment heureux de débuter avec AG2R CITROËN TEAM, j’ai l’impression de commencer une nouvelle carrière. Je sais que je vais retrouver des coureurs de mon âge, mais d’autres aussi plus jeunes qui sont très prometteurs. Je sais que l’équipe est dans une super dynamique et je suis très impatient de ce nouveau challenge », a réagi Calmejane sur le site de sa future équipe.

En attendant, place au Tour de France !

« Lilian a déjà démontré tout son potentiel en s’imposant sur la Vuelta mais aussi le Tour de France. Il a un fort caractère et il est capable de s’imposer à haut niveau. Il va débuter un nouveau challenge avec notre équipe AG2R CITROËN dès le 1er janvier. Je sais qu’il est capable d’exprimer tout son talent sous nos couleurs », s’est réjoui de son côté Vincent Lavenu. En attendant, Lilian Calmejane va participer à son quatrième Tour de France (sauf retournement de situation) à partir du 29 août. Il avait terminé 35eme en 2017, 30eme en 2018 et 106eme en 2019.