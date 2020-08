AG2R-La Mondiale : Bob Jungels signe deux ans

AG2R-La Mondiale, qui sera rebaptisée AG2R Citroën Team la saison prochaine, a décidé de privilégier les classiques aux courses à étapes à partir de 2021 (notamment suite aux départs de Romain Bardet et Pierre Latour). Et après Stan Dewulf et Greg Van Avermaet, l'équipe française a frappé un grand coup en enrôlant pour les deux prochaines saisons Bob Jungels. La nouvelle, attendue depuis plusieurs jours, a été officialisée ce mardi par les Ciel et Terre. Le quintuple champion du Luxembourg en titre, qui fêtera ses 28 ans le mois prochain, va donc quitter Quick Step, dont il porte les couleurs depuis 2016 (après avoir débuté sa carrière chez les Américains de RadioSchack, devenu Trek). Il vient de terminer 42eme du Critérium du Dauphiné, à près d'une heure du vainqueur, Daniel Martinez.

Jungels déjà sollicité par le passé

« Mes premiers contacts avec Vincent Lavenu datent d’avant le début de ma carrière chez les professionnels. Je suis heureux de pouvoir rejoindre AG2R Citroën Team au 1er janvier. J’ai adhéré assez vite au projet de l’équipe, tout ce qui était mis en place pour la performance, mais aussi au niveau du matériel. Avec des coureurs comme Oliver Naesen ou encore Greg Van Avermaet, l’équipe va être très ambitieuse sur les classiques, c’est très motivant de faire partie de ce groupe. Je n’oublie pas les courses par étapes, je sais que la structure possède un fort historique dans ce domaine et j’ai envie de réaliser de belles choses, dans un premier temps sur les épreuves d’une semaine, mais aussi sur les Grands Tours, même si j’ai bien conscience du chemin à parcourir pour performer sur trois semaines », s’est réjoui le Luxembourgeois, capable de finir 11eme du Tour de France 2018 et 6eme et 8eme du Giro (en 2016 et 2017), mais aussi de remporter Liège-Bastogne-Liège (en 2018) ou Kuurne-Bruxelles-Kuurne (en 2019). « Je suis la carrière de Bob depuis qu’il est amateur. Je l’avais déjà sollicité par le passé, je suis heureux qu’il rejoigne l’équipe AG2R Citroën Team à partir du 1er janvier. I Il fera partie des leaders de notre équipe, sur les classiques, mais également sur les courses par étapes. Bob a déjà terminé à deux reprises dans le Top 10 du Tour d’Italie, on va lui apporter notre expérience dans ce domaine et il sera épaulé par des jeunes grimpeurs », a réagi de son côté Vincent Lavenu.