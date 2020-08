AG2R-La Mondiale / Bardet : « Très heureux de rejoindre Sunweb »

Ces derniers jours, l'actualité est plutôt bien chargée pour Romain Bardet, notamment au rayon des transferts. L'an prochain, le Français quittera la formation AG2R-La Mondiale pour vivre une nouvelle aventure, en rejoignant la Sunweb. Toutefois, avant de penser à l'avenir, se profile une fin de saison 2020 aussi chargée que passionnante. Dès ce mercredi, débute d'ailleurs le Critérium du Dauphiné où le Tricolore est engagé. Dans l'optique de cette épreuve, il était présent en visioconférence et la question de sa future mutation a forcément été évoquée.

Bardet : « Une grande histoire qui va prendre fin »

Toutefois, le principal intéressé préfère se concentrer sur la fin de son contrat avec AG2R-La Mondiale, dans des propos rapportés par Cyclism'actu : « Je sais faire la part des choses, là je suis toujours concentré sur 2020, on parlera de 2021 au 1er janvier prochain. Je suis toujours un coureur de l'équipe AG2R-La Mondiale et je compte bien profiter au maximum de ces dernières courses et de ces derniers mois avec une équipe que j'apprécie autour de moi. C'est vrai que c'est une grande histoire qui va prendre fin à la fin de l'année, mais je suis très enthousiaste pour la terminer de la meilleure des façons et pour encore mouiller le maillot comme je l'ai toujours fait pendant neuf ans. Pour moi c'est un choix de carrière, ce sera une expérience à l'étranger avec un nouvel environnement et de nouvelles expériences, tout simplement. J'arrivais en fin de contrat avec AG2R-La Mondiale et c'était le bon moment pour moi pour prendre une nouvelle trajectoire, et je suis très heureux de rejoindre Sunweb, mais avant ça, je suis aussi très motivé pour faire une belle fin de saison avec AG2R-La Mondiale. »

Bardet : « Cette décision est venue au fil de l'eau »

Romain Bardet a également accepté d'évoquer le moment où il s'est décidé : « Cette décision est venue au fil de l'eau, il n'y a pas eu de moment clé. C'est juste une aspiration que j'avais depuis le début de ma carrière, d'un jour envisager une expérience à l'international, et tous les critères étaient réunis pour que ça se concrétise pour 2021 et 2022. C'est une décision qui a mûri au fil des années. »