AG2R-La Mondiale: Bardet et Gallopin sur Paris-Nice

Romain Bardet va faire son retour sur Paris-Nice (10-17 mars), deux ans après son exclusion lors de la 1ère étape pour s'être accroché à une voiture de son équipe après avoir chuté. L'Auvergnat sera accompagné dans l'équipe AG2R-La Mondiale par Tony Gallopin, un habitué de la Course au Soleil (vainqueur d'étape en 2015), et le "Flahute" Oliver Naesen.

"Dès le mercredi, la traversée du Massif central avec l’arrivée à Pélussin, peut créer des premières surprises, prévoit le directeur sportif des Terre et Ciel, Julien Jurdie. Le contre-la-montre de Barbentane et intéressant pour se tester dans la perspective du prochain Tour de France. Forcément, l’attraction de la semaine sera la montée du Turini le samedi. Ce sera le premier très long col du début de saison avec plus de quinze kilomètres. Les organismes ne sont pas encore habitués à ce genre d’effort."