AG2R Citroën/Jungels : « Je serais très content de retrouver Julian »

L’état de forme est vraiment pas mal. J’ai passé un bon hiver. Bien sûr, c’était un peu spécial sans stage en décembre. J’ai passé quelques jours à Majorque avant Noël. Après, je suis venu ici un peu plus tôt que l’équipe. On a vraiment bien travaillé, testé le matériel. Je vais voir si j’ai besoin de courses, sinon je reste sur l’entraînement. Jusqu’à maintenant, je suis très content de mon état de forme. On va encore bosser sur les détails en Sierra Nevada.Je vais partir en stage en altitude début février pour deux semaines avant de commencer ma saison à La Ruta del Sol. Après, j’ai une option sur Drôme Ardèche, avant d’aborder le premier pic de la saison, qui va être Paris-Nice, puis le Tour de Catalogne et les quatre Ardennaises (Flèche brabançonne, Amstel Gold Race, Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège). Après, il y aura encore certainement un stage en altitude avant le Tour de Suisse ou le Dauphiné, les championnats luxembourgeois et le Tour de France.Julian est un de mes meilleurs copains, je serais très content, bien sûr. Mais de l’autre, côté, il faut dire aussi qu’en ce moment il n’y a pas une seule équipe qui n’est pas intéressée par le fait de signer Julian (sous contrat jusqu’à la fin de cette saison, ndlr). J’ai signé ici pour devenir leader. Ça changerait beaucoup si Julian venait, mais on a l’expérience de travailler ensemble, donc pour moi il n’y aurait pas de problème.