AG2R Citroën : Gougeard s'engage en faveur de B&B Hôtels

Gougeard n'a plus gagné depuis 2019



Quand Hulk passe au vert, 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐢𝐬 𝐆𝐨𝐮𝐠𝐞𝐚𝐫𝐝 s'habille de Glaz.

💪 Place à l'𝗜𝗻𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗚𝗼𝘂𝗴𝗼𝘂.



✏️ @FRJ_design#ThereIsNoTry | #MenInGlaz



— B&B HOTELS p/b KTM (@BBHOTELSpbKTM) August 31, 2021

C'est une page qui se tourne. Alexis Gougeard fait parler de lui dans la rubrique transferts, puisque le cycliste, aujourd'hui âgé de 28 ans, va quitter AG2R Citroën, à la fin de cette saison 2021 actuellement en cours, pour prendre la direction de B&B Hôtels. Une équipe avec qui le Normand s'est engagé pour les deux prochains exercices, soit jusqu'en 2023. LUne équipe qui l'a ainsi lancé dans le monde professionnel, lors de la saison 2014. Désireux de relancer sa carrière, Alexis Gougeard a donc fait ce choix et il s'en est ainsi expliqué : « « J’ai envie de découvrir autre chose, de pratiquer un autre vélo. J’ai envie de me porter à l’attaque comme les coureurs du B&B HOTELS p/b KTM le font souvent. Je me retrouve dans l’état d’esprit affiché par les Men in Glaz, qui aiment tenter des choses inattendues. Je pense bénéficier de davantage de liberté et de profiter à fond de leur approche du vélo, tournée vers l’offensive. »Alexis Gougeard n'a plus levé les bras sur une ligne d'arrivée depuis la saison 2019. Cette année-là, il avait alors triomphé lors des Boucles de l'Aulne. De son côté, Jérôme Pineau, le manager général du club, s'est réjoui de cette arrivée : «Nous avions déjà essayé de le recruter voilà deux ans car j’étais convaincu qu’il avait besoin de sortir des schémas établis du World Tour. C’est un coureur qui a toutes les caractéristiques pour briller chez nous, enthousiaste et offensif, qui prend des risques en allant de l’avant, notre marque de fabrique. Du mouvement, de l’audace, un cyclisme débridé, c’est de tout cela dont Alexis a besoin. »