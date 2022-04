AG2R Citroën : Champoussin s'est fracturé le radius

Coup dur pour la formation AG2R Citroën. Ce jeudi, l'équipe cycliste a annoncé que l'un de ses petits protégés allait rejoindre l'infirmerie. En effet, le Français Clément Champoussin s'est fracturé le radius droit, sans déplacement. Une blessure survenue pas plus tard que ce mercredi. A l'occasion du Tour des Alpes, le principal intéressé a alors chuté. Le natif de Nice, aujourd'hui âgé de 23 ans, ne sait pas encore combien de temps il devra se tenir éloigné de son vélo. Sa durée d'indisponibilité n'ayant pas été précisée. Cette dernière reste ainsi à déterminer, comme l'a également annoncé sa formation actuelle. Toutefois, aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire.

Champoussin a remporté une étape sur la Vuelta l'an passé

Ce mercredi, Champoussin a chuté, au même moment que l'un de ses coéquipiers, à savoir le Finlandais Jaako Hänninen. Ce dernier s'en sort avec des plaies multiples, mais il a également dû abandonner cette course. Dans sa toute jeune carrière, le Tricolore a notamment eu l'opportunité de prendre part à trois Grands Tours. En 2020, il avait terminé à la 31eme place finale du Tour d'Espagne. L'année suivante, il avait pris part au Tour d'Italie, qu'il avait été contraint d'abandonner lors de la 9eme étape, avant d'enchaîner avec le Tour d'Espagne, bouclé en 16eme position au niveau du classement général, et avec le gain de la 20eme étape.