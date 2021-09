AG2R-Citroën : Calmejane prolonge d'une saison

Un équipier modèle pour le Tour

L'ancien coureur de la formation Total Direct Énergie, chez qui il avait passé cinq saisons sous l'égide de Jean-René Bernaudeau, a prolongé son contrat d'une saison. Il va ainsi pouvoir se relancer après un début de saison surtout marqué par des blessures. Débarqué en début d'année au sein de l'équipe de Vincent Lavenu, Calmejane portait en bandoulière une réputation de coureur d'échappées, capable de remporter de prestigieuses étapes, y compris sur les grands Tour. A son palmarès, figure notamment une étape de la Vuelta en 2016, une autre, sur le Tour de France 2017, qui l'avait même vu porter le maillot à pois pendant un jour. Cette saison, après cette chute lors de la troisième étape du Tour de Provence qui l'avait tenu à l'écart durant plusieurs semaines sur commotion cérébrale, Calmejane avait fait son retour en mars. Victime cette fois d'un accident domestique, il avait subi une fracture au cinquième métatarsien droit. Résultat : trois semaines d'indisponibilité cette fois.Depuis, le coureur de l'équipe AG2R-Citroën, privé de Giro et de Tour de France, a pu participer pour la deuxième fois de sa carrière à la Vuelta. Trente-troisième du classement général final, il s'était illustré en se glissant dans plusieurs échappées mais sans pouvoir faire la différence ni remporter une étape. Le vainqueur de l'Étoile de Bessèges en 2017 pourra aider Ben O'Connor, révélation du dernier Tour de France. Il pourra également accompagner des coureurs comme Clément Champoussin et Benoît Cosnefroy, récent médaillé de bronze lors des Championnats d'Europe, ou encore Aurélien Paret-Peintre et Nans Peter sur les Grands Tours.