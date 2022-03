A Travers la Flandre : Van der Poel est bien de retour !

Victoire de Mathieu Van der Poel ! Le Néerlandais s'impose au sprint devant Tiesj Benoot. Préparation parfaite pour dimanche

WORLD TOUR / A TRAVERS LA FLANDRE

Classement final (Roeselare-Waregem, 183,7km) - Mercredi 30 mars 2022

Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 2'08

A quatre jours du Tour des Flandres, Mathieu van der Poel envoie un message fort à la concurrence ! Le Néerlandais de 27 ans a bien récupéré de sa blessure au genou et au dos, qui l'a empêché de courir en compétition entre le 27 décembre et le 19 mars, et il l'a démontré ce mercredi en remportant A Travers la Flandre, une classique de 183 kilomètres qui emprunte certains monts du Ronde et des secteurs pavés. Le coureur d'Alpecin-Fenix a dominé sans problème au sprint Tiesj Benoot, qui a rapidement compris qu'il ne pourrait pas rivaliser face au Néerlandais, qui s'offre la 37eme victoire de sa carrière professionnelle sur route, la quatorzième en World Tour et la deuxième sur cette épreuve après 2019, où il avait dominé Anthony Turgis.2- Tiesj Benoot (BEL/Jumbo-Visma) à 1"3- Thomas Pidcock (GBR/Ineos-Grenadiers) à 5"4- Victor Campenaerts (BEL/Lotto Soudal) à 5"5- Nils Politt (ALL/Bora-Hansgrohe) à 5"6- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 5"7- Kelland O'Brien (AUS/BikeExchange - Jayco) à 5"8- Ben Turner (GBR/Ineos Grenadiers) à 12"9- Jan Tratnik (SLO/Bahrain - Victorious) à 5"10- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) à 2'0811-...Plus d'infos à venir...