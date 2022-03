À Travers la Flandre / Pogacar : « Je sais que ce sont des course différentes de la normale »

Les classiques flandriennes vont-elles sourire à Tadej Pogacar ? Toujours est-il que le Slovène, pensionnaire de la formation UAE Emirates, participera, ce mercredi, à A travers la Flandre, avant de courir la 106eme édition du Tour des Flandres pas plus tard que ce dimanche 3 avril. Depuis le début de cette saison 2022, le double tenant du titre du Tour de France est en très grande forme, avec déjà pas moins de sept victoires à la clé. Même s'il n'a encore aucune expérience sur les classiques flandriennes, Pogacar a, malgré tout, déjà remporté deux Monuments, à savoir Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Sur le site internet officiel de sa formation actuelle, le coureur, âgé aujourd'hui de seulement 23 ans, a ainsi notamment déclaré : "J'avais vraiment hâte de venir sur les Flandriennes. Ici, l'histoire et la passion du cyclisme sont uniques et j'ai hâte d'en faire partie."

"La forme est bonne"

Ce mercredi, A Travers la Flandre sera un véritable test pour le Slovène : "Qu'est-ce que j'attends de ces courses ? La forme est bonne et j'espère que je pourrais me battre ou être à l'avant de la course, mais je ne me fais pas d'illusion sur les pavés : je sais que ce sont des courses différentes de la normale. Mais je vais essayer de m'imprégner de tout cela et d'en profiter autant que possible." A ses côtés, sur ces deux fameuses courses, Tadej Pogacar sera notamment épaulé par l'expérimenté Matteo Trentin, ancien champion d'Europe. Ce dernier connaît notamment parfaitement bien le Tour des Flandres, pour l'avoir déjà couru à neuf reprises, pour une treizième place lors de l'édition 2017 comme meilleur résultat. Un apport non négligeable pour le Slovène : "Il connaît ces courses aussi bien que n'importe qui, donc nous allons certainement avoir besoin de son expérience. C'est un peu un saut dans l'inconnu mais je suis très excité."