4 Jours de Dunkerque (E6) : Victoire de Thijssen au sprint, Gilbert s'offre le classement général

Premier succès pour Thijssen

CYCLISME - UCI PRO SERIES / 4 JOURS DE DUNKERQUE

6eme étape - Ardres-Dunkerque (182,9km) - Dimanche 8 mai 2022

Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa Samsic) mt

Lorrenzo Manzin (FRA/TotalEnergies) mt

Pierre Barbier (FRA/B&B Hotels - KTM) mt

Classement général après la 6eme et dernière étape

Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) à 10’’

Philippe Gilbert remporte les 4 Jours de Dunkerque !Celle-ci était bien maigre (4 secondes) au départ de la sixième étape (182,9 km) initiée à Ardres. Alexis Renard (Cofidis), Juraj Sagan (TotalEnergies), Fabian Lienhard (Groupama-FDJ), Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen - Baloise), Joris Delbove (St Michel - Auber93), Léo Danès (Team U Nantes Atlantique) et Robert Stannard (Alpecin-Fenix) ont été les fuyards du jour. Ils ont compté, au mieux, trois minutes d’avance puis cet écart s’est progressivement réduit. Stannard a été avalé par le peloton à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée avant que J.Sagan et Danès ne soient mangés à la même sauce.Les autres coureurs à l’avant ont tenu bon mais ils ont logiquement fini par céder un par un face à l’accélération du peloton. Les deux derniers rescapés, Alexis Renard et Gilles De Wilde, ont été repris à sept kilomètres de l’arrivée. Dès lors, le sprint massif attendu s’est organisé. Alpecin-Fenix a fait rouler le peloton dans l’espoir de lancer Lionel Taminiaux pour jouer la victoire d’étape. Maciej Bodnar a tenté une attaque dans les 2000 derniers mètres, en vain.Le Belge a observé le sprint de loin et assuré sa première place au classement général dans lequel Benjamin Thomas, premier coureur tricolore, figure au quatrième rang.Lionel Taminiaux (BEL/Alpecin-Fenix) mtOliver Naesen (BEL/AG2R-Citröen) à 4’’Jake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) à 5’’Baptiste Planckaert (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert) à 10’’