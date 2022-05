Au lendemain du succès de Lionel Taminiaux à Aire-sur-la-Lys, Alpecin-Fenix remporte une nouvelle victoire sur les 4 Jours de Dunkerque. La formation belge a vu Gianni Vermeersch s'adjuger ce samedi la 5eme étape de l'épreuve, entre Roubaix et Cassel. Une étape reine qui a vu six coureurs former l'échappée dès les premiers kilomètres : Max Poole (Team DSM), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Fenix), Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB), les Français Andrea Mifsud (Nice Métropole Côte d'Azur) et Léo Danès (Team U Nantes Atlantique) et le meilleur grimpeur Alex Colman (Sport Vlaanderen - Baloise). Ce groupe a compté jusqu’à six minutes d’avance sur le peloton avant de voir cet écart se réduire. Le dernier homme cité a notamment verrouillé son maillot à pois puis les fuyards ont été rattrapés par un groupe de cinq poursuivants à 61 kilomètres de l’arrivée. Alors que Ballerstedt, Danès et Coleman ont lâché prise, le peloton a fait son bout de chemin avec l’intégration dans celui-ci de Stéphane Rossetto, Matthieu Ladagnous et Michael Gogl.

Vermeesch a coiffé tout le monde

L’échappée a ensuite laissé derrière elle Stéphane Rossetto et Max Poole, débutant ainsi le dernier tour du circuit avec quatre hommes pour un trentaine de secondes de marge sur le peloton, qui a alors pris les choses en main avec la Cofidis en locomotive. Tous les échappés ont été avalés avant la dernière ascension du Mont Cassel, hormis Samuel Watson qui venait tout juste de se greffer au groupe de tête. Le coureur de la Groupama-FDJ a redoublé d’efforts pour contenir le peloton mais il a fini par se faire reprendre à l’entame des trois derniers kilomètres. Moment choisi par le train pour organiser le sprint. Bien placé et discret jusqu’à présent dans cette étape, Philippe Gilbert a profité du bon travail de son coéquipier Andreas Kron pour s’envoler à 1500 mètres de la ligne d’arrivée. Il n'a pas su rivaliser avec Oliver Naessen, qui a lui-même été devancé au sprint par Gianni Vermeersch. Gilbert se consolera avec le maillot de leader qu'il récupère à l'aube de la dernière étape.



CYCLISME - UCI PRO SERIES / 4 JOURS DE DUNKERQUE

5eme étape - Roubaix-Cassel (183,7km) - Samedi 7 mai 2022

1- Gianni Vermeersch (BEL/Alpecin-Fenix) en 4h39’56’’

2- Oliver Naessen (BEL/AG2R-Citröen) mt

3- Jake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) mt

4- Philippe Gilbert (BEL/Lotto-Soudal) mt

5- Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) mt

…



Classement général après 5 étapes (sur 6)

1- Philippe Gilbert (BEL/Lotto-Soudal) en 20h39’33’’

2- Oliver Naessen (BEL/AG2R-Citröen) à 4’’

3- Jake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) à 5’’

4- Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) à 10’’

5- Baptiste Planckaert (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert) à 10’’

…