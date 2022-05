4 Jours de Dunkerque (E4) : Taminiaux a fait parler sa pointe de vitesse, Siskevicius s'installe en tête du général

TAMINIAUX Lionel vainqueur, ANIOLKOWSKI Stanislaw est second.#4JDD

Taminiaux d’un cheveu

CYCLISME - UCI PRO SERIES / 4 JOURS DE DUNKERQUE

4eme étape - Mazingarbe-Aire-sur-la-Lys (174,8km) - Vendredi 6 mai 2022

Classement général après 4 étapes (sur 6)

Lionel Taminiaux s’est montré le plus fort lors de l’emballage final. Cette 4eme étape des 4 Jours de Dunkerque a été très rapidement secouée par plusieurs tentatives d’échappe mais il a fallu attendre plus de 20 kilomètres pour voir un bon coup partir. Un duo composé d’Alexandre Delettre et Evaldas Siskevicius a faussé compagnie au peloton et a rapidement pris un peu plus de quatre minutes d’avance. Cinquième du classement général à quatre secondes d’Arvid de Kleijn, le Lituanien a profité de la situation pour accumuler les secondes de bonification et avoir une chance de prendre le maillot de leader au terme du parcours de 174,8km tracé entre Mazingarbe et Aire-sur-la-Lys. Mais l’échappée a vu les équipes de sprinteurs prendre très tôt l’initiative avec notamment Philippe Gilbert qui a roulé pour la formation Lotto-Soudal. Le résultat a été un écart qui a très vite fondu et c’est à 92 kilomètres du but que cette échappée a pris fin. Toutefois, d’autres courageux ont tenté leur chance dans la foulée. Les Belges Alex Colman et Ludovic Robeet ont été accompagnés par les Français Jonathan Couanon et Léo Danès.Un quatuor qui a pu prendre jusqu’à trois minutes d’avance sur un peloton notamment contrôlé par la formation Go Sport-Roubaix Lille Métropole. Une échappée dans laquelle l’entente n’a pas été idéale dans les 30 derniers kilomètres avec une attaque de Ludovic Robeet qui a fait sauter Alex Colman, très vite repris par le peloton. Jonathan Couanon y a également été de son accélération, sans que l’écart ne s’en ressente. Malgré tous ses efforts, le trio de tête a vu son aventure s’achever à neuf kilomètres de la ligne d’arrivée. Dès lors, les équipes de sprinteurs se sont mises en place. Dans la dernière ligne droite, Lorrenzo Manzin a été lancé trop tôt et doit se contenter de la quatrième place. Dans un mouchoir de poche, Lionel Taminiaux a eu le dernier mot, trois ans après sa première et seule victoire dans le peloton professionnel. Le sprinteur belge de la formation Alpecin-Fenix devance sur la ligne Stanislaw Aniolkowski et Gerben Thijssen. Arvid de Kleijn ne faisant pas mieux que cinquième et ne prenant pas de bonifications, le maillot de leader revient à Evaldas Siskevicius pour une petite seconde alors qu’il reste encore deux étapes à disputer.Stanislaw Aniolkowski (Bingoal-Pauwels Sauces-WB) mtGerben Thijssen (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtLorrenzo Manzin (FRA/TotalEnergies) mtArvid de Kleijn (PBS/Human Powered Health) mtGerben Thijssen (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 1’’Arvid de Kleijn (PBS/Human Powered Health) à 1’’Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) à 1’’Philippe Gilbert (BEL/Lotto-Soudal) à 1’’