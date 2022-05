4 Jours de Dunkerque (E2) : Tesson en costaud

Tesson nouveau leader

CYCLISME - UCI PRO SERIES / 4 JOURS DE DUNKERQUE

2eme étape - Béthune-Maubeuge (181,5km) - Mercredi 4 mai 2022

Jason Tesson (FRA/St Michel-Auber 93)

Thomas Boudat (FRA/Go Sport-Roubaix Lille Métropole)

Hugo Hofstetter (FRA/Arkea-Samsic) mt

Classement général après 2 étapes (sur 6)

Jason Tesson (FRA/St Michel-Auber 93 à 2’’ en 7h35’20’’

Ce mardi dans les Hauts de France se tenait la 2eme étape de la 66eme édition des 4 Jours de Dunkerque menant le peloton de Béthune à Maubeuge sur un parcours de 181,5km. Relativement calme, cette étape a été animée par cinq hommes échappés dès les premiers kilomètres. Néanmoins,au sein duquel les formations de sprinteurs ont abattu un gros travail, notamment à un peu plus d'une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, ne faisant pas de sentiment et anéantissant les espoirs du quintet de tête. L'ancien champion du monde belge Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) a bien tenté malgré tout de se faire la malle en fin de course. Idem pour un duo composé de Benjamin Thomas (Cofidis) et du Britannique Sam Watson (Groupama-FDJ). En vain.L'explication finale entre les hommes forts du peloton a eu lieu. Frustré la veille par sa 2eme place derrière le Néerlandais Arvid De Kleijn (Human Powered Health), Jason Tesson a pris sa revanche en s'adjugeant ce sprint massif devant le Belge Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) et le Tricolore Thomas Boudat (Go Sport-Roubaix Lille Métropole).car au bénéfice des bonifications à l'arrivée, il s'empare du leadership de ces 4 Jours de Dunkerque devant le vainqueur d'étape de la veille grâce à sept secondes d'avance. Le podium est complété par Gerben Thijssen. Ce jeudi la 3eme étape s'élancera de Péronne dans la Somme et ralliera Mont-Saint-Eloi dans le Pas-de-Calais au terme des 170,1km de course.Gerben Thijssen (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert) mtmtArvid de Kleijn (PBS/Human Powered Health) mtArvid de Kleijn (PBS/Human Powered Health) à 7’’Gerben Thijssen (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert) à 13’’Evaldas Siskevicius (LIT/Go Sport-Roubaix Lille Métropole) à 13’’Nils Eekhoff (PBS/Team DSM) à 15’’