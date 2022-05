4 Jours de Dunkerque (E1) : De Kleijn l'emporte après le déclassement de Welsford

Les derniers 100m pic.twitter.com/8B9lhwXgi7

Welsford à la faute, de Kleijn hérite de la victoire



CYCLISME - UCI PRO SERIES / 4 JOURS DE DUNKERQUE

1ere étape - Dunkerque-Amiche (161,1km) - Mardi 3 mai 2022

Classement général après 1 étape (sur 6)

Sam Welsford ne s’est peut-être pas fait que des amis. Le sprinteur de l’équipe DSM s’est montré le plus rapide à l’arrivée de la première étape des 4 Jours de Dunkerque. Mais, alors que l’explication finale n’a pas été des plus propres, le Néo-Zélandais a été déclassé. Sur un parcours long de 161,1km entre Dunkerque et Amiche marqué par trois difficultés loin d’être insurmontables, un trio composé de Cyril Barthe, Milan Fretin et Evaldas Siskevicius a pu sortir assez vite du peloton et prendre une avance approchant les deux minutes. Toutefois, les équipes de sprinteurs ont très vite cadenassé la course et, à 73 kilomètres de l’arrivée, cette échappée a pris fin sans pouvoir se développer pleinement. Un vent de côté s’est alors mêlé à la fête, provoquant des cassures et donnant des idées à des aventuriers. Après plusieurs tentatives vaines, les Belges Alex Colman et Gijs Van Hoecke ont pris la poudre d’escampette, ensuite rattrapés par leur compatriote Lionel Taminiaux.Un trio qui a vu les équipes Lotto-Soudal, avec notamment Philippe Gilbert qui a joué les coéquipiers modèle, et DSM se mettre en tête de peloton. Sur le circuit final long de dix kilomètres parcouru à deux reprises, l’écart n’a cessé de décroître. Alex Colman a cédé le premier à sept kilomètres du but, imité par Gijs Van Hoecke trois kilomètres plus loin. Lionel Taminiaux n’a pas tenu 1000 mètres supplémentaires face aux trains se mettant en place. C’est un peloton nerveux qui a abordé la dernière ligne droite. Alors que Dan McLay semblait le mieux placé, Sam Welsford a fait parler ses qualités d’ancien spécialiste de la piste pour prendre l’avantage. Arnaud De Lie, quant à lui, a essayé de se faufiler entre ses deux rivaux et a vu le Néo-Zélandais sortir le coude pour le bloquer, provoquant une chute à haute vitesse du coureur de l’équipe Lotto-Soudal. S’il a passé la ligne d’arrivée en première position, Sam Welsford a été assez logiquement déclassé par le jury des commissaires. La victoire dans cette première étape et le maillot de leader revient ainsi au Néerlandais Arvid de Kleijn, qui a devancé Jason Tesson et Nils Eekhoff.Jason Tesson (FRA/St Michel-Auber 93) mtNils Eekhoff (PBS/DSM) mtPierre Barbier (FRA/B&B Hotels-KTM) mtAlexis Renard (FRA/Cofidis) mtJason Tesson (FRA/St Michel-Auber 93 à 2’’Cyril Barthe (FRA/B&B Hotels-KTM) à 2’’Milan Fretin (BEL/Sport Vlaanderen-Baloise) à 2’’Clément Russo (FRA/Arkéa-Samsic) à 3’’