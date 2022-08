1ere étape : Dumoulin l'emporte en toute logique

Fabian Cancellara malade, Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) était le favori logique du contre-la-montre inaugural du Tour d'Italie disputé vendredi à Apeldoorn (Pays-Bas). Et le Néerlandais n'a pas craqué sous la pression en signant le meilleur temps sur le parcours de 9,8 km en 11'03. Il n'a toutefois devancé que d'un centième le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) et de six secondes le Costaricien Andrey Amador (Movistar). Souffrant d'une grippe intestinale, Fabian Cancellara a pris la huitième place.



Candidat à la victoire finale comme Nibali ou Landa, Tom Dumoulin est donc le premier porteur du maillot rose de cette 99eme édition du Tour d'Italie.



CYCLISME / TOUR D'ITALIE

1ere étape - Contre-la-montre d'Apeldoorn (9,8 km) - Vendredi 6 mai 2016

1- Tom Dumoulin (P-B/Giant-Alpecin) en 0h11’03’’

2- Primoz Roglic (SLO/LottoNL-Jumbo) mt

3- Andrey Amador (C-R/Movistar Team) à 6"

4- Tobias Ludvigsson (SUE/Giant-Alpecin) à 8"

5- Marcel Kittel (ALL/Etixx-QuickStep) à 11"

6- Moreno Moser (ITA/Cannondale) à 12"

7- Bob Jungels (LUX/Etixx-QuickStep) à 13"

8- Fabian Cancellara (SUI/Trek-Segafredo) à 14"

9- Matthias Brändle (AUT/IAM Cycling) mt

10- Silvan Dillier (SUI/BMC Racing Team) à 16"

...