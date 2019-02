Valence était déjà en ballotage favorable, après son 2-2 sur le terrain du Betis, en demi-finales aller de Coupe du Roi. Mais pendant près d’une heure, les Sévillans sont restés aux aguets. Un but suffisait à les envoyer en finale face au Barça. Jesé, notamment, a eu une occasion franche en fin de première période (39e). Mais le joueur prêté par le PSG a buté sur Jaume Domenech. Et à l’inverse, les Valencians ont su saisir leur chance dès qu’elle s’est présentée pour s’imposer 1-0 et rejoindre donc le FC Barcelone.

Kevin Gameiro a été à l’origine de ce seul but de la partie à la 56e minute, en s’échappant à la limite du hors-jeu dans la surface des Andalous. Très intelligemment, plutôt que de tenter le ballon piqué au-dessus du gardien alors qu’un défenseur était revenu sur sa ligne, il a vu Rodrigo qui faisait de grands gestes au second poteau et n’a plus eu qu’à pousser dans le but vide. Dans ce match fermé, le Betis n’a jamais réussi à s’en remettre et à repartir de l’avant. Trop tard, en tout cas, avec cette tête de Loren de peu à côté (83e) ou cette frappe de Canales (86e).

C’est une période difficile pour Giovani Lo Celso et ses partenaires. En une semaine, le Betis aura en effet été éliminé de la Ligue Europa, en 16e de finale par Rennes, et désormais de la Coupe du Roi. A l’inverse, Valence s’est qualifié pour les huitièmes de finale en C3 et donc pour la finale contre le Barça, qui aura lieu le 25 mai dans le stade… du Betis. Valence, seulement neuvième en Liga (le Betis est septième à trois points du quatrième, Valence compte trois unités de moins), avait sans doute encore plus envie d’enjoliver sa fin de saison.