Real Madrid : Benzema absent contre Elche

Ancelotti rend hommage à Gento

Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao dimanche (2-0), le Real Madrid sera sur le devant de la scène en Coupe du Roi, mercredi à Elche (19 heures). La formation entraînée par Carlo Ancelotti tentera de se défaire de l'actuel 15ème de Liga afin de se qualifier en quart de finale de la compétition.. Déjà absent lors du tour précédent face à Alcoyano (1-3), le Français pourra donc souffler un peu, lui qui est le quatrième joueur de champ le plus utilisé dans la formation madrilène, derrière Eder Militao, David Alaba et Casemiro.Le technicien italien a annoncé l'absence de Thibaut Courtois qui est "souffrant" et ne sera pas opérationnel durant quelques jours. Gareth Bale, lui, a été convoqué, alors qu'il n'a pas été présent en Arabie Saoudite lors de la Supercoupe d'Espagne remportée par le Real Madrid. Le joueur n'a plus disputé de rencontre avec le club merengue depuis le 28 août dernier, et une titularisation face au Bétis Séville (0-1). "Il va bien, il n'est pas venu en Arabie saoudite, il a travaillé ici, il sera dans le groupe, tous les joueurs appelés peuvent jouer", a analysé le natif de Reggiolo.Le technicien italien a entamé sa conférence de presse en rendant un hommage appuyé à Paco Gento, décédé mardi, à l'âge de 88 ans., a confié Ancelotti à propos de l'ancien ailier du Real, vainqueur de 12 titres de Liga et six Coupes d'Europe notamment. Concernant la rencontre face à Elche, il a fixé la ligne directrice, tournée vers le succès : "C’est une autre finale, dans une compétition qui nous passionne. Nous sommes prêts, nous devons l'être. Elche a une bonne dynamique, ils ont gagné sept de leurs dix derniers matchs. Nous devons être prudents, bien jouer et gagner."