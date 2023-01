Jeudi soir, le Real Madrid a éliminé l'Atlético Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi mais les Merengue ont eu chaud, gagnant finalement le match 3 buts à 1 après les prolongations. Encore derrière au score à 10 minutes de la fin, le Real Madrid a réussi à revenir au score grâce à Rodrygo et a ensuite éliminé les Colchoneros lors de la prolongation avec des buts de Karim Benzema et Vinicius Jr. Ainsi, les Merengue ont obtenu leur biller pour le dernier carré de la Coupe du Roi mais l'Atlético s'est insurgé de l'arbitrage et a balancé un communiqué salé à ce sujet après le match, avec le directeur Miguel Ángel Gil qui a pris la parole pour assurer que le Real Madrid avait été favorisé. Seulement, Carlo Ancelotti est revenu là-dessus lors de sa conférence de presse ce samedi avant le match de ses joueurs face à la Real Sociedad demain soir.

Ancelotti répond à la colère de l'Atletico

"C’était un match compétitif et je pense que nous méritions de gagner. Le reste, ce sont des choses dont je ne parlerai pas. Le seul système que je connaisse est celui que je vais mettre en place demain. Je n’ai rien lu, mais j’ai entendu quelque chose. Et c’est tout. Je préfère ne pas parler de ce sujet. La seule chose que je peux dire, c’est que toutes les opinions doivent être respectées. Leur travail est très compliqué. Il semblait que le VAR allait aider, dans certaines choses, cela aide beaucoup, ils ne parlent plus de hors-jeu. Tout ce qui est subjectif peut créer un problème et une polémique. Il faut comparer par rapport à la corruption des années 80 ou 90. Il est bien évident qu’il n’y a plus de corruption. Parfois, ils échouent, comme tout le monde, mais en général, en Europe, l’arbitrage s’est beaucoup amélioré", a assuré l'entraîneur de 63 ans, répondant ainsi clairement au club rival de Madrid, qui n'est pas prêt de digérer cette élimination.