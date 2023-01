Le Real Madrid vient à bout de l'Atletico grâce notamment à Benzema et Vinicius Jr !

Le Real Madrid sera donc bien au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du Roi ! Ce jeudi soir, les Merengue et les Colchoneros avaient rendez-vous pour un quart de finale plus que bouillant au stade Santiago-Bernabeu et finalement, la Maison Blanche a réussi à l'emporter 3 buts à 1 avec notamment un but de Karim Benzema mais également des réalisations de Rodrygo et Vinicius Jr. Sauf que le Real s'est fait peur car ce sont bien les hommes de Diego Simeone qui ont pris le meilleur départ suite à un but de l'ancien du Real, Alvaro Morata. L'attaquant international espagnol a parfaitement lancé l'Atletico avec un but à la 20e minute.

Le Real s'en sort en prolongation

Mais alors qu'on s'approchait de la fin du match et que les Colchoneros pensaient tenir leur qualification et surtout un premier succès chez leur rival depuis 2018, Rodrygo a été auteur d'un superbe slalom dans la défense et il a remis les deux équipes à égalité à la 79e minute. Tout restait à faire lors des prolongations et à ce petit jeu-là, les Merengue ont été meilleurs puisque Benzema a d'abord inscrit le but du 2-1 avant la fin de la première mi-temps. D'un plat du pied, il a trompé un Oblak impuissant. Avec un avantage d'un but, les hommes de Carlo Ancelotti semblaient sereins et Vinicius Jr est venu parachever ce succès avec le but du 3-1 en toute fin de prolongation. Egalement d'un plat du pied, le Brésilien, victime de racisme de la part de certains supporters de l'Atletico ces dernières heures, a confirmé la qualification du Real Madrid, qui sera donc bien au rendez-vous du dernier carré avec le FC Barcelone, Osasuna et l'Athletic Bilbao.

On a déjà hâte de connaître les affiches des demi-finales.