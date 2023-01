L'Athletic Bilbao s'offre Valence et se qualifie pour le dernier carré de Coupe du Roi

L'Athletic Bilbao sera au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du Roi ! Ainsi, ce jeudi soir, les deux derniers quarts de finale sont au programme et tandis que le Real Madrid et l'Atletico de Madrid sont toujours en train d'en découdre, Bilbao s'est offert Valence du côté de Mestalla avec un succès 3 buts à 1 pour les hommes d'Ernesto Valverde. Les Basques ont parfaitement débuté le match en ouvrant le score par l'intermédiaire de Muniain à la 35e minute. Mais alors qu'on pensait que l'Athletic allait porter l'estocade, Valence a réussi à revenir grâce au malheureux De Marcos, buteur contre son camp afin de relancer l'équipe Ché. Mais Bilbao n'a pas douté bien longtemps car Niko Williams a permis aux visiteurs de rentrer aux vestiaires avec l'avantage au score suite à son but à la 45e minute.

Bilbao fait chuter Valence

Avec trois buts dans le premier acte, on pensait que la seconde mi-temps allait être également offensive mais il a finalement fallu attendre un penalty de Vesga à la 74e minute afin que Bilbao prenne le large et assure définitivement sa qualification. Les Basques, 8es de Liga, ont donc fait chuter Valence, à la peine en championnat et seulement 12e, au terme de ce quart de finale plaisant. Les joueurs de Valverde seront au rendez-vous du dernier carré en compagnie du FC Barcelone, tombeur de la Real Sociedad hier, et d'Osasuna, qui a fait chuter Séville hier soir également. Il ne reste plus qu'à savoir qui du Real ou de l'Atletico sera le dernier invité de ces demi-finales de Coupe du Roi.