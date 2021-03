La Remontada, Koeman y a cru jusqu'au bout

Ronald Koeman savoure. Son FC Barcelone a fait preuve d'une grande force de caractère pour renverser le FC Séville en demi-finales de la Coupe du Roi. Menée 2-0 dans la double confrontation face au club andalou depuis le match aller, la formation Blaugrana a affiché les ressources nécessaires pour l'emporter 3-0 et se qualifier pour la finale mercredi soir. Forcément, son entraîneur apprécie.

Le Barça retrouve sa force mentale

"Nous y avons toujours cru", a déclaré Koeman en conférence de presse au terme du match. "Nous n'avons jamais abandonné la Copa. C'est une question de mentalité. En tant qu'entraîneur, je ne peux pas demander à mon équipe de faire plus que ce que j'ai vu ce soir. Nous nous sommes battus jusqu'à la prolongation et c'est incroyable. Je suis très content du travail de l'équipe ce soir. Nous méritions de passer. Je pense que nous étions meilleurs sur les deux manches. Nous étions la meilleure équipe. Nous avons réussi à marquer trois buts et aurions pu en marquer plus. Vous ne pouvez pas en demander plus." Le Barça retrouve sa force mentale, le PSG ferait mieux de se méfier...