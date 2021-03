Improbable héros du Barça avec un but en toute fin de match qui a lancé la remontada face à Séville en demi-finale de Coupe du Roi, Gerard Piqué inquiète. Le défenseur du Barça ne participera probablement pas à une autre tentative de remontada à Paris, en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. L'emblématique joueur du FC Barcelone, qui a signé le but offrant la prolongation pour les Blaugrana, a fini la rencontre en en claudiquant et en s'agrippant à son genou droit.

Un genou fragilisé pour Piqué ?



L'ancien joueur de Manchester United a déjà raté trois mois de compétition cette saison en raison d'une lésion partielle du ligament croisé antérieur de ce même genou. De quoi préoccuper Ronald Koeman avant le choc face au PSG, prévu le 10 mars prochain. "Il faut attendre, a indiqué le coach batave en conférence de presse. Ce n'est pas la même blessure, c'est autre chose, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de grave. On ne sait pas s'il pourra être là dans trois jours (face à Osasuna en Liga, ndlr). Il faut attendre".