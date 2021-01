Coupe : L'Atlético éliminé à Cornella !

L'Atlético n'aime décidément pas la Coupe d'Espagne. Mais alors, pas du tout ! Autant l'élimination de l'année dernière, à Leonesa (2-1 en prolongation), intervenait dans une période très délicate pour les Colchoneros, à un moment où même le poste de Diego Simeone apparaissait menacé face aux mauvais résultats - c'était fin janvier, donc bien avant l'élimination de Liverpool en Ligue des Champions. Autant cette saison, cette défaite surprise sur la pelouse de Cornella (1-0) est un véritable tremblement de terre au vu de l'état de forme incroyable de l'Atlético en championnat. Si Diego Simeone a fait tourner, son équipe n'en restait pas moins favorite incontestée de cet affrontement déséquilibré chez un club de troisième division (comme Leonesa il y a un an).



Si Luis Suarez, Jan Oblak, Yannick Ferreira Carrasco, Thomas Lemar, Koke, Marcos Llorente, Renan Lodi ou Dime Vrsaljko n'avaient pas fait le voyage, l'Atlético n'en gardait pas moins un duo d'attaque titulaire composé d'Angel Correa et Joao Félix, tandis que Saul, Vitolo ou Geoffrey Kondogbia occupaient le milieu. Derrière, José Maria Gimenez était également de la partie. Mais le scénario catastrophe a notamment tourné autour de ce dernier, sorti sur blessure dès la onzième minute, dans la foulée de l'ouverture du score rapide de son quasi-homonyme Adrian Jimenez (7eme). Les leaders incontestés de Liga ont terminé à dix après l'expulsion du jeune latéral droit Ricard Sanchez (63eme), averti deux fois en onze minutes en début de seconde période.



"Il faudra réfléchir pour la saison prochaine, concède Diego Simeone (pour Marca). Ils ont toujours mieux joué que nous, ils ont vite marqué sur coup de pied arrêté. On a fait de notre mieux en première période, c'était plus rock après l'expulsion..." "Tant pis, il faut oublier la Coupe et se concentrer sur le reste", clame Felipe. Saul, quand même, "s'excuse auprès des supporters".