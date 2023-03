Les Catalans du FC Barcelone ont affronté le Real Madrid sur la pelouse madrilène du Santiago-Bernabéu. À l'issue d'un match sous tensions où le niveau de jeu a déçu au vu du standing des deux équipes et des espérances placées dans ce Clasico, le Barça s'est imposé un but à zéro. Si les hommes de Xavi se sont rapprochés de la qualification en mettant les Madrilènes dans une mauvaise posture, le technicien espagnol considère toujours le Real Madrid comme favori.

« Le plan, c'était de jouer dans le camp adverse, de gagner les duels, de dominer le match avec le ballon...», a confié Xavi après la rencontre. « Mais ça arrive, certaines équipes peuvent te dominer. On n'a pas réussi à avoir la patience nécessaire. Après, le Real n'a presque pas eu d'occasions claires. C'est important pour nous, la défense fait partie du jeu. Mais ce n'est pas notre objectif premier. Ça n'a pas été le match que l'on voulait. Le Real peut te dominer, c'est très dur d'enlever le ballon à Toni Kroos et Luka Modric, mais on a très bien travaillé défensivement. Ce n'est pas nous qui avons décidé de jouer ainsi, c'est l'adversaire qui l'a décidé », a-t-il poursuivi.

« On doit se montrer moins imprécis, savoir quand attaquer et quand défendre. Ils nous ont pressés tout le match, c'était difficile. Ils nous ont dominés avec le ballon. L'équipe a été bien, spectaculaire défensivement. C'est une victoire importante, mais le Real Madrid reste très fort. Pour moi, le Real reste favori. Ils sont physiquement très forts, Nacho, Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga... Vinicius, normalement, il te crée six occasions par match, mais aujourd'hui, rien. Il faut savoir valoriser ces choses-là aussi », a conclu l'entraîneur des Catalans.