Coupe du Roi : Valence se qualifie en finale grâce à Guedes

Valence s'est offert l'opportunité de remporter un 9ème titre en Coupe du Roi. Opposé à l'Athletic Bilbao ce mercredi soir sur la pelouse de Mestalla, les joueurs du club Che se sont imposés sur la marge minimale, grâce au but inscrit par Gonçalo Guedes (43ème). Lors du match aller, les deux formations n'avaient pu se départager avec un match nul final (1-1). Vainqueur à 23 reprises de la compétition, l'Athletic Bilbao ne disputera pas une troisième finale consécutive (deux défaites face à la Real Sociedad et le Barça) et est apparu très fragile sur le plan technique durant près de 35 minutes.

Après la belle occasion de Williams et le tir détourné de l'attaquant (41ème), la sanction est tombée pour le club basque : une minute plus tard, la frappe sèche du droit de Guedes a terminé sa course au fond des filets d'Agirrezabala. Le second acte, assez fermé, a vu Bilbao bénéficier de quelques opportunités. Toutefois, la plus franche, le tir enroulé d'Iker Muniain (70ème), n'a pu engendrer une égalisation. Dans une fin de rencontre tendue, Carlos Soler a manqué le but du break suite à une belle sortie d'Agirrezabala dans ses pieds (96ème). Le 23 avril prochain, c'est bien Valence qui sera en finale de Coupe du Roi.