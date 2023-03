Jeudi soir, le Santiago-Bernabéu madrilène recevait les joueurs du FC Barcelone pour ce qui s'annonçait comme un Clasico d'anthologie. Mais pour ce match aller de demi-finale de Coupe du Roi, ce n'est pas le niveau de jeu qui restera dans les esprits, mais plutôt les tensions à leur paroxysme. Sur la pelouse des Madrilènes, les Catalans se sont imposés un but à zéro, plaçant leurs adversaires dans une position inconfortable pour le retour. Au cours du match, des tensions ont explosé, notamment entre Gavi et Vinicius Jr.

Si l'entraîneur catalan n'a pas été un modèle de sang froid en clamant "tu es un imbécile" au latéral droit Dani Carjaval, Gavi et Vinicius ont suivi le même exemple. Tout au long du match, tous deux n'ont eu de cesse de se provoquer, entre intimidations physiques, légères bousculades et, selon les images de la Movistar, Gavi s'est porté à la hauteur de Vinicius pour proférer des insultes telles que "fils de p**e". À l'arrivée, ils ont tous les deux écopé d'un carton jaune, le Catalan pour une action sur Frenkie de Jong et son rival pour un échange tendu avec le Brésilien.