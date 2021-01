Coupe du Roi : Le Barça contre Grenade en quarts de finale

🔴 EN DIRECTO | Sorteo de los cuartos de final de la #CopaDelRey.

La Coupe du Roi édition 2020/2021 avance et on connaît désormais les quarts de finale de la compétition. Pour rappel, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid ont été éliminés avant même les huitièmes de la compétition, laissant donc au FC Barcelone le statut de favori afin de s'octroyer le trophée. Vainqueur face au Rayo Vallecano, mercredi soir (1-2) avec des réalisations de Lionel Messi et Frenkie De Jong, le club catalan a su éviter un piège, contre une formation de seconde division.En quarts de finale, l'équipe dirigée par Ronald Koeman sera opposée à une autre formation de Liga, Grenade, à l'extérieur. Les quarts de finale seront disputés dans un format de match unique, du mardi 2 au jeudi 4 février. La finale de la précédente édition entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao ne s'est toujours pas jouée et avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Elle a été programmée au dimanche 4 avril prochain.Almeria - FC SévilleLevante - VillarrealReal Betis - Athletic Club de BilbaoGrenade - FC Barcelone