Coupe du Roi : L'Atlético prête son stade à Leganés !

COMUNICADO I El partido de Copa del Rey ante el @SevillaFC se disputará en el Wanda @Metropolitano

ante la imposibilidad de disputar el encuentro en Butarque como consecuencia de las fuertes nevadas sufridas

El Club agradece al @Atleti su solidaridad y predisposición mostrada👏



— C.D. Leganés (@CDLeganes) January 14, 2021

De la neige à n'en plus finir

La stade de Leganés n'est tout simplement pas apte à accueillir le match. La pelouse est en très mauvais état après les grosses chutes de neige en Espagne. La stade de Butarque est recouvert par pas moins de trente centimètres de neige ! Il est donc impossible pour Leganés de recevoir le FC Séville à domicile, samedi. Pour l'occasion, le club a annoncé dans un communiqué que l'Atlético a la générosité de lui prêter son stade, le Wanda Metropolitano. C'est donc à Madrid que se déroulera le match. Évidemment, Leganés a vivement remercié le club madrilène.L'Espagne n'a pas connu de telles chutes de neige depuis une dizaine d'années. Le pays n'était absolument pas préparé. Malgré tout, selon AS, Leganés avait préparé tout un dispositif pour l'entretien de sa pelouse dans le cadre de ses prochains matchs à domicile. Le club a été pris de court par la météo et le Stade Municipal de Butarque est devenu inaccessible à cause de la neige qui s'est accumulée pendant plusieurs jours. Le match étant samedi, il est impossible pour le club de remettre son stade et son terrain en état d'ici là.Surtout qu'avec les basses températures, jusqu'à -10 degrés tôt le matin, la neige se transforme en verglas et devient plus difficile à éliminer. Toujours selon AS, certains entraînements de l'équipe ont dû être annulés à cause des difficultés d'accès au stade, mais également dans les rues de la ville de Leganés. Le prochain match à domicile du Club Deportivo Leganés n'a lieu que le 1er février, ce qui laisse le temps à la neige de fondre et au club de remettre son stade en état.