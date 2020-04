Coupe du Roi : deux finales la même semaine ?

Fait rare de l'autre côté des Pyrénées, le Real Madrid et (ou) le FC Barcelone ne sont pas à l'affiche de la finale de la Coupe du Roi cette saison. C'est le Pays Basque qui est à l'honneur avec un duel en perspective entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, tombeurs des deux géants. Cette finale entre voisins devait avoir lieu samedi dernier, avant d'être évidemment reportée à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus.

Deux finales de Coupe du Roi en une semaine ?

Et selon les informations de Marca, la date envisagée pour ce choc pourrait surprendre tous les supporters : les instances étudieraient en effet la possibilité de disputer l'affiche dans un an, une semaine avant la finale... de la prochaine édition. Une décision motivée par la volonté d'éviter un huis clos pour ce match traditionnellement très significatif en Espagne. Pas encore officielle, cette hypothèse pourrait être validée dans les prochains jours. 2021 sera bien l'année de la Coupe...