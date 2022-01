C’est bon pour le moral. Quatre jours après un succès obtenu contre le Rayo Vallecano (2-0, 19eme journée de Liga), synonyme de fin d’une série de quatre défaites consécutives en Liga, l’Atlético de Madrid a enchaîné avec les 16emes de finale de la Coupe du Roi. Les Colchoneros ont disposé, sur la pelouse du Wanda Metropolitano, du Rayo Majadahonda, tombeur de Malaga au tour précédent. Les pensionnaires de la D3 espagnole se sont inclinés jeudi soir, 5-0.

Griezmann, du sourire aux larmes



Le match avait démarré avec un petit événement. Touché à la main après une minute de jeu et un contact avec Suarez, le gardien du Rayo, Gorka Giralt, devait quitter le terrain, remplacé par Alvaro Fernandez (5eme). Ce dernier n’a pas pu opposer son talent contre la supériorité manifeste des champions d’Espagne.



Matheus Cunha (17eme), Renan Lodi (26eme), Suarez (41eme), Joao Felix (79eme) et un Griezmann (67eme), entré 10 minutes plus tôt, ont assuré la qualification. Le Français n’a pas gardé le sourire longtemps, contraint de sortir visiblement pour un problème musculaire à une cuisse. Il semblait très marqué.



Les hommes de Diego Simeone rejoignent en huitièmes de finale le Real Madrid, le FC Barcelone et le Betis Séville notamment. A noter que Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa, a été sorti par Gijon (2-1), qui évolue une division en dessous.