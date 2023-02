Barcelone : Lewandowski blessé, le Polonais absent pour le Clasico face au Real Madrid

Le FC Barcelone a vécu une très mauvaise semaine avec une élimination face à Manchester United en Ligue Europa jeudi dernier, avant une défaite face à Almeria en Liga hier. Les Catalans s'avancent dans cette nouvelle semaine avec bien plus d'espoir et surtout l'envie de remettre les choses dans l'ordre. L'occasion va être donné aux hommes de Xavi de faire taire certains détracteurs du FCB puisque jeudi soir aura lieu la demi-finale aller de la Coupe du Roi face au Real Madrid. Pour ce nouveau Clasico cette saison, le Barça devra tout donner afin de l'emporter face aux Merengue. Mais ce match aura lieu sans Robert Lewandowski, comme l'indique le média Relevo.

Lewandowski blessé

Une très mauvaise nouvelle pour Xavi puisque son attaquant polonais est blessé et va manquer le choc aller face aux Madrilènes. L'ancien joueur du Bayern Munich a terminé avec une gêne lors de la rencontre face à Almeria et il pourrait même manquer deux semaines de compétition. Il va devoir passer des examens permettant de déterminer sa durée d'absence et ces derniers seront effectués aujourd'hui. Tandis que cette blessure est la première de "Lewy" avec le Barça, Xavi semble maudit puisqu'il a récemment perdu Pedri et Ousmane Dembélé, tous deux également blessés. Alors que trois Clasico se profilent pour le Barça dans les prochains jours, cela tombe très mal...