Barça: Des noms en chinois pour le Clasico

Le FC Barcelone accueille le Real Madrid mercredi soir (21h beIN SPORTS 1), en demi-finale aller de la Coupe du Roi.

A l’occasion du Nouvel an chinois, les Catalans porteront en effet un maillot "unique. Les joueurs auront leur nom écrit en chinois. C’est la première fois que le club ajoute de nouveaux caractères au dos de son maillot", révèle le club dans un communiqué. Cette écriture en mandarin apparaîtra entre leur nom et leur numéro.

A noter que le Barça effectuera l’été prochain une tournée asiatique, en Chine et au Japon.

#ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear



为庆祝中国新年,明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl