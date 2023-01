Atletico de Madrid : quand Antoine Griezmann se moque avec amertume du Real Madrid

Le derby de Madrid entre le Real et l'Atletico va avoir lieu demain soir à partir de 21h et il comptera pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Tandis que les Colchoneros veulent l'emporter face à leur rival de toujours, ils doivent également briser une mauvaise série puisqu'ils n'ont plus gagné depuis 2018 au Santiago-Bernabeu. Les partenaires d'Antoine Griezmann vont devoir sortir un gros match afin de pouvoir se qualifier dans le dernier carré de cette Coupe du Roi 2022-2023. Mais pour ce match, les joueurs de Diego Simeone ne vont pas pouvoir compter sur beaucoup de leurs supporters et cela a fait doucement rire le champion du monde 2018, comme il l'a fait comprendre sur les réseaux sociaux.

Griezmann se moque du Real Madrid

Ainsi, pour cette rencontre, les Colchoneros ne vont pouvoir compter que sur ... 584 supporters et cela ne plait pas à "Grizou". Le joueur français l'a fait comprendre en répondant à un tweet publié par un compte fan de l’Atlético de Madrid et où il était écrit : "Le Real Madrid a augmenté le nombre de billets pour les supporters de l’Atlético de 334 à 600." Forcément, Griezmann a pris son portable pour répondre et a balancé un : "Waw, quelle folie" avec des émojis rieurs. Tandis que 4 000 supporters de l'Atletico souhaitaient assister à ce match, 3 500 ne pourront pas être satisfaits.