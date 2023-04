Équipe de France (F) : Wendie Renard sera la capitaine d'Hervé Renard

Pas de surprise. En conférence de presse ce lundi, Hervé Renard a donné le nom de la Bleue qui allait porter le brassard de l'équipe de France. Et c'est la continuité qu'a choisi l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite en nommant Wendie Renard pour ce rôle. Capitaine lors du mandat de Corinne Diacre, sa mise en retrait ne changera rien à la décision du nouveau sélectionneur.

Le Sommer et Geyoro vice-capitaines

Quelques jours après avoir réintégré dans le groupe les "frondeuses", Hervé Renard a fait plusieurs choix forts. Car en plus de la joueuse lyonnaise, Eugénie Le Sommer a été nommé vice-capitaine, au même titre que Grace Geyoro. "J'ai convoqué trois joueuses, après concertation avec le staff technique. À l'unanimité a été désignée capitaine Wendie Renard, et deux vice-capitaines, Grace Geyoro et Eugénie Le Sommer. Je préfère toujours en parler aux joueuses avant, avoir leur adhésion totale. Maintenant, chacun doit tenir son rôle, sur le terrain, en dehors du terrain. La vie de groupe est importante", a indiqué le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine.