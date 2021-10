CM 2023 : Les Bleues atomisent l'Estonie

Il en manquait trois. Il manquait encore trois buts pour que l'équipe de France, victorieuse 11-0 vendredi soir face à l'Estonie, égale le plus gros succès de l'histoire des Bleues, un 14-0 en 2013 contre la Bulgarie. Les Estoniennes avaient déjà pris un 12-0 en France, déjà lors de qualifications pour la Coupe du monde, en 2009 : c'était à l'époque le record pour un match officiel, qui a donc été battu depuis. Cette fois, il y a eu huit buteuses différentes, en l'occurrence Grace Geyoro (5eme), Marie-Antoinette Katoto (15eme), Eve Perisset sur penalty (25eme), Delphine Cascarino (29eme) et Sandie Toletti (45eme) pour un 5-0 à la mi-temps, puis Kadidiatou Diani (53eme), Aïssatou Tounkara (65eme, 72eme) et Kenza Dali (90eme), aidées par le but contre son camp d'Orav (52eme).



Tounkara, capitaine pour ses deux premiers buts en bleu, a vécu la soirée rêvée (sur W9) : "Je suis super contente. C'est un beau travail de toute l'équipe du début à la fin, le plus important c'est la victoire. On a été sérieuses, c'est bien pour l'équipe, tout le monde est impliqué. On doit continuer comme ça, avec le même sérieux pour prendre trois nouveaux points mardi." Ce sera au Kazakhstan.



Face à l'Estonie, cet adversaire qu'on attendait très faible et qui a (malheureusement ?) répondu aux attentes avec notamment une gardienne très limite, les Françaises ont parfaitement fait le boulot, ce dont profite la sélectionneuse Corinne Diacre : "On a été sérieuses, surtout en seconde période. On a eu tant d'occasions qu'on ne pouvait pas tout concrétiser, mais cette victoire, c'est l'essentiel." C'est la troisième victoire en trois matchs, et celle-ci vient remettre les pendules à l'heure après un dernier succès bien plus étriqué le mois dernier en Slovénie (2-3).