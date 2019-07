"Une émotion indescriptible" pour Frappart

La France sera bel et bien représentée en finale de la Coupe du monde 2019. Si les Bleues ont buté sur les Etats-Unis en quarts de finale, Stéphanie Frappart aura, elle, l’occasion de fouler la pelouse du Groupama Stadium, dimanche à Lyon (17 heures). L’arbitre tricolore (35 ans) a effectivement été désignée vendredi par la fédération internationale pour diriger cette rencontre au sommet qui opposera les championnes du monde américaines aux championnes d’Europe néerlandaises.

"C’est une grande fierté d’être désignée pour ce match, car je représente l’ensemble des arbitres de cette Coupe du monde. C’est une grande reconnaissance, se réjouit dans un communiqué de la Fifa la première femme à avoir arbitré un match de Ligue 1, qui sera officiellement promue parmi l’élite pour toute la saison prochaine. C’est une émotion indescriptible parce qu’on travaille toutes depuis des années pour en arriver là, un peu comme les joueuses."

Cette affiche entre les Etats-Unis et les Pays-Bas sera sa quatrième apparition dans cette compétition, après Argentine-Japon (0-0) et Pays-Bas-Canada (2-1) en phase de groupes, puis Allemagne-Suède (1-2) en quarts. Un Mondial qu’elle voit comme "une grande réussite pour le foot féminin": "Les stades sont pleins, il y a beaucoup d’enthousiasme et tout le monde suit la compétition au même titre qu’une Coupe du monde masculine donc c’est une vraie réussite pour nous."