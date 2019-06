Thiney titulaire face aux Américaines

La composition des Bleues est tombée. Reléguée sur le banc lors du huitième contre le Brésil (2-1, a.p.), il y a cinq jours au Havre, Gaëtane Thiney effectue son retour dans le onze tricolore pour le quart de finale face aux Etats-Unis, vendredi soir au Parc des Princes (21h).

Alors que Corinne Diacre lui avait préféré Viviane Asseyi devant la Seleçao, la joueuse du Paris FC retrouve sa place dans l’axe, derrière l’attaquante de pointe Valérie Gauvin. Elle sera épaulée sur les côtés par Kadidiatou Diani à droite et Eugénie Le Sommer à gauche.

La sélectionneuse n’a fait aucun autre changement. Amandine Henry et Elise Bussaglia débuteront au milieu de terrain, devant une défense composée de Marion Torrent, Griedge Mbock, Wendie Renard et Amel Majri. Sarah Bouhaddi conserve évidemment sa place dans le but.