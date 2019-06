Succès laborieux pour l'Espagne

Après la victoire de l'Allemagne contre la Chine un peu plus tôt dans la journée (1-0), l'Espagne a répondu dans le groupe B de la Coupe du monde féminine. Les Ibères, qui affrontaient l'adversaire a priori le plus faible de la poule, ont beaucoup souffert pour l'emporter (3-1) contre l'Afrique du Sud, après avoir de surcroît concédé le premier but de la rencontre.

Lucia Garcia et ses coéquipières reviennent donc à hauteur des Allemandes en haut du classement, avant le choc de mercredi prochain face aux demi-finalistes du Mondial 2015.